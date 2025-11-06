Informacje o cenie Blunt (BLUNT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.07% Zmiana ceny (1D) -0.33% Zmiana ceny (7D) -18.89% Zmiana ceny (7D) -18.89%

Aktualna cena Blunt (BLUNT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLUNT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLUNT w historii to $ 0.00133089, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLUNT zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -0.33% w ciągu 24 godzin i o -18.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blunt (BLUNT)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Podaż w obiegu 993.67M 993.67M 993.67M Całkowita podaż 993,665,390.524058 993,665,390.524058 993,665,390.524058

Obecna kapitalizacja rynkowa Blunt wynosi $ 8.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLUNT w obiegu wynosi 993.67M, przy całkowitej podaży 993665390.524058. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.01K.