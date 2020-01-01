Poznaj tokenomikę Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLUEBERRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLUEBERRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Odkryj kluczowe informacje o Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898 Tokenomika i analiza cenowa Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.01K $ 11.01K $ 11.01K Całkowita podaż: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M Podaż w obiegu: $ 994.84M $ 994.84M $ 994.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.01K $ 11.01K $ 11.01K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) Tokenomika Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLUEBERRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLUEBERRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLUEBERRY tokenomikę, poznaj cenę tokena BLUEBERRYna żywo! Prognoza ceny BLUEBERRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLUEBERRY? Nasza strona z prognozami cen BLUEBERRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.