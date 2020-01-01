Tokenomika Blox MYRC (MYRC)
Informacje o Blox MYRC (MYRC)
MYRC is a Malaysian Ringgit (MYR) stablecoin, meaning its value is pegged 1:1 to the MYR. This offers the speed and security of cryptocurrency transactions with the stability of the Ringgit, making it a reliable payment option for global users.
Tokenomika i analiza cenowa Blox MYRC (MYRC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blox MYRC (MYRC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Blox MYRC (MYRC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Blox MYRC (MYRC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MYRC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYRC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMYRC tokenomikę, poznaj cenę tokena MYRCna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.