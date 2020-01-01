Poznaj tokenomikę Blox MYRC (MYRC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MYRC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blox MYRC (MYRC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MYRC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Blox MYRC (MYRC) Odkryj kluczowe informacje o Blox MYRC (MYRC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Blox MYRC (MYRC) MYRC is a Malaysian Ringgit (MYR) stablecoin, meaning its value is pegged 1:1 to the MYR. This offers the speed and security of cryptocurrency transactions with the stability of the Ringgit, making it a reliable payment option for global users. Oficjalna strona internetowa: https://www.blox.my Biała księga: https://cdn.blox.my/misc/MYRC-Whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Blox MYRC (MYRC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blox MYRC (MYRC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 737.44K Całkowita podaż: $ 3.10M Podaż w obiegu: $ 3.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 737.44K Historyczne maksimum: $ 0.270468 Historyczne minimum: $ 0.199544 Aktualna cena: $ 0.237915 Tokenomika Blox MYRC (MYRC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blox MYRC (MYRC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MYRC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYRC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.