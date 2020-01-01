Poznaj tokenomikę Bloop Furpal (BLOOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bloop Furpal (BLOOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Bloop Furpal (BLOOP) Odkryj kluczowe informacje o Bloop Furpal (BLOOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Bloop Furpal (BLOOP) Bloop Furpal isn't just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie's art and the unstoppable degen energy of crypto, we're taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don't sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive! Oficjalna strona internetowa: https://bloop.fun Tokenomika i analiza cenowa Bloop Furpal (BLOOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bloop Furpal (BLOOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.17K Całkowita podaż: $ 999.33M Podaż w obiegu: $ 999.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.17K Historyczne maksimum: $ 0.01139617 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Bloop Furpal (BLOOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bloop Furpal (BLOOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLOOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLOOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.