Giełda MEXC / Cena krypto / Bloodline Chanting My Name (CHANT) / Tokenomika / Tokenomika Bloodline Chanting My Name (CHANT) Odkryj kluczowe informacje o Bloodline Chanting My Name (CHANT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bloodline Chanting My Name (CHANT) The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market. Oficjalna strona internetowa: https://www.bloodlinechanting.com/ Kup CHANT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bloodline Chanting My Name (CHANT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bloodline Chanting My Name (CHANT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.95K $ 39.95K $ 39.95K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.95K $ 39.95K $ 39.95K Historyczne maksimum: $ 0.00312964 $ 0.00312964 $ 0.00312964 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomika Bloodline Chanting My Name (CHANT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bloodline Chanting My Name (CHANT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHANT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHANT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHANT tokenomikę, poznaj cenę tokena CHANTna żywo! Prognoza ceny CHANT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHANT? Nasza strona z prognozami cen CHANT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHANT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.