BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events.
$BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders.
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $BLOOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $BLOOD.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$BLOOD tokenomikę, poznaj cenę tokena $BLOODna żywo!
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.