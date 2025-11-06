Informacje o cenie Blood Crystal (BC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00204083 $ 0.00204083 $ 0.00204083 Minimum 24h $ 0.00371271 $ 0.00371271 $ 0.00371271 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00204083$ 0.00204083 $ 0.00204083 Maksimum 24h $ 0.00371271$ 0.00371271 $ 0.00371271 Historyczne maksimum $ 0.092679$ 0.092679 $ 0.092679 Najniższa cena $ 0.00204083$ 0.00204083 $ 0.00204083 Zmiana ceny (1H) -3.76% Zmiana ceny (1D) +20.00% Zmiana ceny (7D) -4.99% Zmiana ceny (7D) -4.99%

Aktualna cena Blood Crystal (BC) wynosi $0.00269962. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BC wahał się między $ 0.00204083 a $ 0.00371271, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BC w historii to $ 0.092679, a najniższy to $ 0.00204083.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BC zmieniły się o -3.76% w ciągu ostatniej godziny, o +20.00% w ciągu 24 godzin i o -4.99% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blood Crystal (BC)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Podaż w obiegu 844.04M 844.04M 844.04M Całkowita podaż 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Obecna kapitalizacja rynkowa Blood Crystal wynosi $ 2.28M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BC w obiegu wynosi 844.04M, przy całkowitej podaży 844043746.0000001. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.28M.