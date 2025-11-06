GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BlockyBoy by Matt Furie to 0.0002997 USD. Śledź aktualizacje cen BLOCKYBOY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLOCKYBOY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BlockyBoy by Matt Furie to 0.0002997 USD. Śledź aktualizacje cen BLOCKYBOY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLOCKYBOY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BLOCKYBOY

Informacje o cenie BLOCKYBOY

Czym jest BLOCKYBOY

Oficjalna strona internetowa BLOCKYBOY

Tokenomika BLOCKYBOY

Prognoza cen BLOCKYBOY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BlockyBoy by Matt Furie

Cena BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BLOCKYBOY do USD:

$0.00029965
$0.00029965$0.00029965
+8.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:18 (UTC+8)

Informacje o cenie BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0002345
$ 0.0002345$ 0.0002345
Minimum 24h
$ 0.00036799
$ 0.00036799$ 0.00036799
Maksimum 24h

$ 0.0002345
$ 0.0002345$ 0.0002345

$ 0.00036799
$ 0.00036799$ 0.00036799

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0.00016021
$ 0.00016021$ 0.00016021

+5.60%

+8.15%

+20.84%

+20.84%

Aktualna cena BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) wynosi $0.0002997. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLOCKYBOY wahał się między $ 0.0002345 a $ 0.00036799, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLOCKYBOY w historii to $ 0.00342977, a najniższy to $ 0.00016021.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLOCKYBOY zmieniły się o +5.60% w ciągu ostatniej godziny, o +8.15% w ciągu 24 godzin i o +20.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 123.57K
$ 123.57K$ 123.57K

--
----

$ 123.57K
$ 123.57K$ 123.57K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockyBoy by Matt Furie wynosi $ 123.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLOCKYBOY w obiegu wynosi 420.69M, przy całkowitej podaży 420690000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 123.57K.

Historia ceny BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BlockyBoy by Matt Furie do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BlockyBoy by Matt Furie do USD wyniosła $ +0.0000040054.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BlockyBoy by Matt Furie do USD wyniosła $ -0.0001484101.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BlockyBoy by Matt Furie do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+8.15%
30 Dni$ +0.0000040054+1.34%
60 dni$ -0.0001484101-49.51%
90 dni$ 0--

Co to jest BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BlockyBoy by Matt Furie (w USD)

Jaka będzie wartość BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BlockyBoy by Matt Furie.

Sprawdź teraz prognozę ceny BlockyBoy by Matt Furie!

BLOCKYBOY na lokalne waluty

Tokenomika BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Zrozumienie tokenomiki BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLOCKYBOYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Jaka jest dziś wartość BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)?
Aktualna cena BLOCKYBOY w USD wynosi 0.0002997USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLOCKYBOY do USD?
Aktualna cena BLOCKYBOY w USD wynosi $ 0.0002997. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BlockyBoy by Matt Furie?
Kapitalizacja rynkowa dla BLOCKYBOY wynosi $ 123.57K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLOCKYBOY w obiegu?
W obiegu BLOCKYBOY znajduje się 420.69M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY osiąga ATH w wysokości 0.00342977 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00016021 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLOCKYBOY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLOCKYBOY wynosi -- USD.
Czy w tym roku BLOCKYBOY pójdzie wyżej?
BLOCKYBOY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLOCKYBOY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,345.14
$103,345.14$103,345.14

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.21
$3,389.21$3,389.21

-0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-0.74%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,345.14
$103,345.14$103,345.14

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.21
$3,389.21$3,389.21

-0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3228
$2.3228$2.3228

+2.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-0.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0942
$1.0942$1.0942

+0.82%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2144
$0.2144$0.2144

+328.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+184.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23061
$0.23061$0.23061

+81.91%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004040
$0.000000000000000000004040$0.000000000000000000004040

+83.55%