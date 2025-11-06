Informacje o cenie BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0002345 $ 0.0002345 $ 0.0002345 Minimum 24h $ 0.00036799 $ 0.00036799 $ 0.00036799 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0002345$ 0.0002345 $ 0.0002345 Maksimum 24h $ 0.00036799$ 0.00036799 $ 0.00036799 Historyczne maksimum $ 0.00342977$ 0.00342977 $ 0.00342977 Najniższa cena $ 0.00016021$ 0.00016021 $ 0.00016021 Zmiana ceny (1H) +5.60% Zmiana ceny (1D) +8.15% Zmiana ceny (7D) +20.84% Zmiana ceny (7D) +20.84%

Aktualna cena BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) wynosi $0.0002997. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLOCKYBOY wahał się między $ 0.0002345 a $ 0.00036799, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLOCKYBOY w historii to $ 0.00342977, a najniższy to $ 0.00016021.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLOCKYBOY zmieniły się o +5.60% w ciągu ostatniej godziny, o +8.15% w ciągu 24 godzin i o +20.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Kapitalizacja rynkowa $ 123.57K$ 123.57K $ 123.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 123.57K$ 123.57K $ 123.57K Podaż w obiegu 420.69M 420.69M 420.69M Całkowita podaż 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BlockyBoy by Matt Furie wynosi $ 123.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLOCKYBOY w obiegu wynosi 420.69M, przy całkowitej podaży 420690000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 123.57K.