our mission is to empower traders by providing cutting-edge tools and insights that simplify the complex world of cryptocurrency trading. Through our advanced AI algorithms, we meticulously analyze thousands of transactions daily, identifying the most successful wallets and trading strategies. Our platform categorizes and showcases profitable wallets based on performance and characteristics, offering users a seamless and navigable experience. By conducting comprehensive Profit and Loss (P&L) analysis across the entire blockchain, we enable our users to discover wallet addresses with outstanding trading results over various timeframes, from the last 24 hours to historical performance. With BlockInsightAI , users gain the ability to trade like insiders, develop profitable strategies, and make data-driven decisions in the rapidly evolving world of ETH degen tokens.
Our vision is to be the leading platform for crypto traders seeking to capitalize on the potential of blockchain data, enabling them to effortlessly identify and follow the most successful wallets in the industry. We aim to continually evolve our technology and features to provide real-time insights, actionable strategies, and unparalleled user experiences. By staying at the forefront of blockchain analysis, we strive to transform the way traders interact with the market, empowering them to maximize profits and reduce risk through informed decision-making.
Tokenomika i analiza cenowa BlockInsightAI (BIAI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlockInsightAI (BIAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika BlockInsightAI (BIAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki BlockInsightAI (BIAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BIAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBIAI tokenomikę, poznaj cenę tokena BIAIna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.