Poznaj tokenomikę Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BCUG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BCUG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) / Tokenomika / Tokenomika Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Odkryj kluczowe informacje o Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Oficjalna strona internetowa: https://www.blockchaincuties.finance/ Kup BCUG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Całkowita podaż: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Podaż w obiegu: $ 691.06K $ 691.06K $ 691.06K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Historyczne maksimum: $ 19.51 $ 19.51 $ 19.51 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.01185414 $ 0.01185414 $ 0.01185414 Dowiedz się więcej o cenie Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BCUG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCUG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBCUG tokenomikę, poznaj cenę tokena BCUGna żywo! Prognoza ceny BCUG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCUG? Nasza strona z prognozami cen BCUG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BCUG już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.