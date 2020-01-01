Poznaj tokenomikę Blobana pet (BLOB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Blobana pet (BLOB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BLOB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Blobana pet (BLOB) Odkryj kluczowe informacje o Blobana pet (BLOB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Blobana pet (BLOB) Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Oficjalna strona internetowa: https://blobanapet.com/ Biała księga: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob Tokenomika i analiza cenowa Blobana pet (BLOB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Blobana pet (BLOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.40K Całkowita podaż: $ 998.92M Podaż w obiegu: $ 998.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.40K Historyczne maksimum: $ 0.02231444 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Blobana pet (BLOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Blobana pet (BLOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BLOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BLOB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBLOB tokenomikę, poznaj cenę tokena BLOBna żywo! Prognoza ceny BLOB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BLOB? Nasza strona z prognozami cen BLOB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BLOB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.