Poznaj tokenomikę BlackDuckrwa (BD/SOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BD/SOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BlackDuckrwa (BD/SOL) / Tokenomika / Tokenomika BlackDuckrwa (BD/SOL) Odkryj kluczowe informacje o BlackDuckrwa (BD/SOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BlackDuckrwa (BD/SOL) The BlackDuck Token (RWA) is a cutting-edge digital asset designed to revolutionise the trading and decentralised finance (DeFi) landscape. Each RWA token represents a 1:1 value derived from our innovative trading strategies, seamlessly linking traditional forex trading with the fast-growing world of cryptocurrencies. The BlackDuck Token (RWA) is not just a digital currency; it's a gateway to the future of trading and investment, uniquely positioned at the intersection of traditional finance and crypto currencies. Oficjalna strona internetowa: https://blackduckrwa.com/ Kup BD/SOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa BlackDuckrwa (BD/SOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BlackDuckrwa (BD/SOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 282.48K $ 282.48K $ 282.48K Całkowita podaż: $ 990.19M $ 990.19M $ 990.19M Podaż w obiegu: $ 990.19M $ 990.19M $ 990.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 282.48K $ 282.48K $ 282.48K Historyczne maksimum: $ 0.00197733 $ 0.00197733 $ 0.00197733 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028528 $ 0.00028528 $ 0.00028528 Dowiedz się więcej o cenie BlackDuckrwa (BD/SOL) Tokenomika BlackDuckrwa (BD/SOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BlackDuckrwa (BD/SOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BD/SOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BD/SOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBD/SOL tokenomikę, poznaj cenę tokena BD/SOLna żywo! Prognoza ceny BD/SOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BD/SOL? Nasza strona z prognozami cen BD/SOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BD/SOL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.