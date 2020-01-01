Poznaj tokenomikę Black Agnus (FTW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FTW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Black Agnus (FTW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FTW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Black Agnus (FTW) Odkryj kluczowe informacje o Black Agnus (FTW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Black Agnus (FTW) Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet's most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://black-agnus.org/ Biała księga: https://black-agnus.org/whitepaper/ Kup FTW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Black Agnus (FTW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Black Agnus (FTW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 149.45K Całkowita podaż: $ 60.00T Podaż w obiegu: $ 60.00T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 149.45K Historyczne maksimum: $ 0.00277254 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Black Agnus (FTW) Tokenomika Black Agnus (FTW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Black Agnus (FTW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FTW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FTW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFTW tokenomikę, poznaj cenę tokena FTWna żywo! Prognoza ceny FTW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FTW? Nasza strona z prognozami cen FTW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FTW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.