Co to jest BitPRO (BPRO)

Money On Chain delivers Bitcoin-native DeFi solutions—created by Bitcoiners, for Bitcoiners. Our mission is to accelerate mass adoption by offering products that serve distinct user profiles: DoC – a fully Bitcoin-collateralized stablecoin. BPro – a leveraged Bitcoin token tailored to long-term holders. MOC – a governance token that enables staking, on-chain voting, and more. All of this is achieved without counterparty risk: users always keep control of their private keys. The platform rests on a proprietary mathematical-financial model that has proved resilient even in the most extreme market conditions.

Tokenomika BitPRO (BPRO)

Zrozumienie tokenomiki BitPRO (BPRO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BPROjuż teraz!