Poznaj tokenomikę BitOrbit (BITORB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BITORB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BitOrbit (BITORB) / Tokenomika / Tokenomika BitOrbit (BITORB) Odkryj kluczowe informacje o BitOrbit (BITORB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BitOrbit (BITORB) Building a loyal base of fanatic followers is difficult, but monetizing your content shouldn't be. We built Bitorbit for those influencers who want to generate more revenue from their content. We built Bitorbit for those influencers who value their privacy and for those who want to eliminate the middlemen and gatekeepers. Most importantly we built Bitorbit for those influencers who want it all without having to sacrifice one aspect for another. Oficjalna strona internetowa: https://bitorbit.com/ Tokenomika i analiza cenowa BitOrbit (BITORB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BitOrbit (BITORB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.83K $ 2.83K $ 2.83K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.22K $ 64.22K $ 64.22K Historyczne maksimum: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BitOrbit (BITORB) Tokenomika BitOrbit (BITORB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BitOrbit (BITORB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BITORB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BITORB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBITORB tokenomikę, poznaj cenę tokena BITORBna żywo! Prognoza ceny BITORB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BITORB? Nasza strona z prognozami cen BITORB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BITORB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.