Giełda MEXC / Cena krypto / Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) / Tokenomika / Tokenomika Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Odkryj kluczowe informacje o Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Oficjalna strona internetowa: https://medium.com/@noteamsoidk Kup BTCWIZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.50K $ 29.50K $ 29.50K Całkowita podaż: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Podaż w obiegu: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.50K $ 29.50K $ 29.50K Historyczne maksimum: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomika Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTCWIZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTCWIZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTCWIZ tokenomikę, poznaj cenę tokena BTCWIZna żywo! Prognoza ceny BTCWIZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTCWIZ? Nasza strona z prognozami cen BTCWIZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 