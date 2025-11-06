Informacje o cenie Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 101,358 $ 101,358 $ 101,358 Minimum 24h $ 104,279 $ 104,279 $ 104,279 Maksimum 24h Minimum 24h $ 101,358$ 101,358 $ 101,358 Maksimum 24h $ 104,279$ 104,279 $ 104,279 Historyczne maksimum $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Najniższa cena $ 99,232$ 99,232 $ 99,232 Zmiana ceny (1H) +0.09% Zmiana ceny (1D) +1.37% Zmiana ceny (7D) -7.00% Zmiana ceny (7D) -7.00%

Aktualna cena Bitcoin on Katana (BTCK) wynosi $103,087. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTCK wahał się między $ 101,358 a $ 104,279, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTCK w historii to $ 125,460, a najniższy to $ 99,232.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTCK zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +1.37% w ciągu 24 godzin i o -7.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin on Katana (BTCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.44M$ 35.44M $ 35.44M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.44M$ 35.44M $ 35.44M Podaż w obiegu 344.01 344.01 344.01 Całkowita podaż 344.01371759 344.01371759 344.01371759

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin on Katana wynosi $ 35.44M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTCK w obiegu wynosi 344.01, przy całkowitej podaży 344.01371759. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.44M.