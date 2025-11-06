GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Bitcoin on Katana to 103,087 USD. Śledź aktualizacje cen BTCK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTCK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bitcoin on Katana to 103,087 USD. Śledź aktualizacje cen BTCK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTCK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BTCK

Informacje o cenie BTCK

Czym jest BTCK

Oficjalna strona internetowa BTCK

Tokenomika BTCK

Prognoza cen BTCK

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Bitcoin on Katana

Cena Bitcoin on Katana (BTCK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BTCK do USD:

$103,028
$103,028$103,028
+1.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Bitcoin on Katana (BTCK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 101,358
$ 101,358$ 101,358
Minimum 24h
$ 104,279
$ 104,279$ 104,279
Maksimum 24h

$ 101,358
$ 101,358$ 101,358

$ 104,279
$ 104,279$ 104,279

$ 125,460
$ 125,460$ 125,460

$ 99,232
$ 99,232$ 99,232

+0.09%

+1.37%

-7.00%

-7.00%

Aktualna cena Bitcoin on Katana (BTCK) wynosi $103,087. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTCK wahał się między $ 101,358 a $ 104,279, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTCK w historii to $ 125,460, a najniższy to $ 99,232.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTCK zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +1.37% w ciągu 24 godzin i o -7.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin on Katana (BTCK)

$ 35.44M
$ 35.44M$ 35.44M

--
----

$ 35.44M
$ 35.44M$ 35.44M

344.01
344.01 344.01

344.01371759
344.01371759 344.01371759

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin on Katana wynosi $ 35.44M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTCK w obiegu wynosi 344.01, przy całkowitej podaży 344.01371759. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.44M.

Historia ceny Bitcoin on Katana (BTCK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitcoin on Katana do USD wyniosła $ +1,397.14.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitcoin on Katana do USD wyniosła $ -17,843.4731518000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitcoin on Katana do USD wyniosła $ -6,647.4517993000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitcoin on Katana do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1,397.14+1.37%
30 Dni$ -17,843.4731518000-17.30%
60 dni$ -6,647.4517993000-6.44%
90 dni$ 0--

Co to jest Bitcoin on Katana (BTCK)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bitcoin on Katana (BTCK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bitcoin on Katana (w USD)

Jaka będzie wartość Bitcoin on Katana (BTCK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitcoin on Katana (BTCK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitcoin on Katana.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitcoin on Katana!

BTCK na lokalne waluty

Tokenomika Bitcoin on Katana (BTCK)

Zrozumienie tokenomiki Bitcoin on Katana (BTCK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BTCKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bitcoin on Katana (BTCK)

Jaka jest dziś wartość Bitcoin on Katana (BTCK)?
Aktualna cena BTCK w USD wynosi 103,087USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BTCK do USD?
Aktualna cena BTCK w USD wynosi $ 103,087. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitcoin on Katana?
Kapitalizacja rynkowa dla BTCK wynosi $ 35.44M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BTCK w obiegu?
W obiegu BTCK znajduje się 344.01 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BTCK?
BTCK osiąga ATH w wysokości 125,460 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BTCK?
BTCK zaliczył cenę ATL w wysokości 99,232 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BTCK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BTCK wynosi -- USD.
Czy w tym roku BTCK pójdzie wyżej?
BTCK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BTCK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bitcoin on Katana (BTCK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,490.09
$103,490.09$103,490.09

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.83
$3,432.83$3,432.83

+1.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.89
$161.89$161.89

+0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,490.09
$103,490.09$103,490.09

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.83
$3,432.83$3,432.83

+1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3759
$2.3759$2.3759

+4.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.89
$161.89$161.89

+0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1353
$1.1353$1.1353

+4.61%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03597
$0.03597$0.03597

+43.88%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00434
$0.00434$0.00434

-42.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010850
$0.000010850$0.000010850

+474.68%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2073
$0.2073$0.2073

+314.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000589
$0.0000000589$0.0000000589

+290.06%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4369
$1.4369$1.4369

+77.13%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01884
$0.01884$0.01884

+50.72%