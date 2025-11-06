Informacje o cenie Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 126.57 $ 126.57 $ 126.57 Minimum 24h $ 128.8 $ 128.8 $ 128.8 Maksimum 24h Minimum 24h $ 126.57$ 126.57 $ 126.57 Maksimum 24h $ 128.8$ 128.8 $ 128.8 Historyczne maksimum $ 137.88$ 137.88 $ 137.88 Najniższa cena $ 125.09$ 125.09 $ 125.09 Zmiana ceny (1H) +0.02% Zmiana ceny (1D) -0.84% Zmiana ceny (7D) -1.95% Zmiana ceny (7D) -1.95%

Aktualna cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) wynosi $127.69. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTCLE wahał się między $ 126.57 a $ 128.8, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTCLE w historii to $ 137.88, a najniższy to $ 125.09.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTCLE zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.84% w ciągu 24 godzin i o -1.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Kapitalizacja rynkowa $ 25.57M$ 25.57M $ 25.57M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 26.81M$ 26.81M $ 26.81M Podaż w obiegu 200.28K 200.28K 200.28K Całkowita podaż 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin Limited Edition wynosi $ 25.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTCLE w obiegu wynosi 200.28K, przy całkowitej podaży 210000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.81M.