Cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
+0.02%
-0.84%
-1.95%
-1.95%
Aktualna cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) wynosi $127.69. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTCLE wahał się między $ 126.57 a $ 128.8, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTCLE w historii to $ 137.88, a najniższy to $ 125.09.
Pod względem krótkoterminowych wyniki BTCLE zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.84% w ciągu 24 godzin i o -1.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin Limited Edition wynosi $ 25.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTCLE w obiegu wynosi 200.28K, przy całkowitej podaży 210000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.81M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ -1.0925914863642.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ +0.7582870650.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ +0.0540256390.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -1.0925914863642
|-0.84%
|30 Dni
|$ +0.7582870650
|+0.59%
|60 dni
|$ +0.0540256390
|+0.04%
|90 dni
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
