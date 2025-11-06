GiełdaDEX+
Aktualna cena Bitcoin Limited Edition to 127.69 USD. Śledź aktualizacje cen BTCLE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BTCLE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Aktualna cena 1 BTCLE do USD:

$127.69
$127.69$127.69
-0.80%1D
USD
Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 126.57
$ 126.57$ 126.57
Minimum 24h
$ 128.8
$ 128.8$ 128.8
Maksimum 24h

$ 126.57
$ 126.57$ 126.57

$ 128.8
$ 128.8$ 128.8

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

+0.02%

-0.84%

-1.95%

-1.95%

Aktualna cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) wynosi $127.69. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTCLE wahał się między $ 126.57 a $ 128.8, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTCLE w historii to $ 137.88, a najniższy to $ 125.09.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTCLE zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.84% w ciągu 24 godzin i o -1.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 25.57M
$ 25.57M$ 25.57M

--
----

$ 26.81M
$ 26.81M$ 26.81M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin Limited Edition wynosi $ 25.57M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTCLE w obiegu wynosi 200.28K, przy całkowitej podaży 210000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 26.81M.

Historia ceny Bitcoin Limited Edition (BTCLE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ -1.0925914863642.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ +0.7582870650.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ +0.0540256390.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitcoin Limited Edition do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.0925914863642-0.84%
30 Dni$ +0.7582870650+0.59%
60 dni$ +0.0540256390+0.04%
90 dni$ 0--

Co to jest Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

Prognoza ceny Bitcoin Limited Edition (w USD)

Jaka będzie wartość Bitcoin Limited Edition (BTCLE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitcoin Limited Edition (BTCLE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitcoin Limited Edition.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitcoin Limited Edition!

BTCLE na lokalne waluty

Tokenomika Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Limited Edition (BTCLE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BTCLEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Jaka jest dziś wartość Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?
Aktualna cena BTCLE w USD wynosi 127.69USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BTCLE do USD?
Aktualna cena BTCLE w USD wynosi $ 127.69. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitcoin Limited Edition?
Kapitalizacja rynkowa dla BTCLE wynosi $ 25.57M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BTCLE w obiegu?
W obiegu BTCLE znajduje się 200.28K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BTCLE?
BTCLE osiąga ATH w wysokości 137.88 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BTCLE?
BTCLE zaliczył cenę ATL w wysokości 125.09 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BTCLE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BTCLE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BTCLE pójdzie wyżej?
BTCLE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BTCLE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:07:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

