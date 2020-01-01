Poznaj tokenomikę Bitbama (BAMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bitbama (BAMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Bitbama (BAMA) Odkryj kluczowe informacje o Bitbama (BAMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Bitbama (BAMA) Bitbama is a web 3 project that is aimed at Bringing Crypto Education to millions around the world using AI, cutting edge tech & web 3 tools Oficjalna strona internetowa: https://bitbama.io Biała księga: https://whitepaper.bitbama.io/ Tokenomika i analiza cenowa Bitbama (BAMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bitbama (BAMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 381.29K Całkowita podaż: $ 470.75M Podaż w obiegu: $ 470.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 381.29K Historyczne maksimum: $ 0.050607 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00080996 Tokenomika Bitbama (BAMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bitbama (BAMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.