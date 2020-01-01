Poznaj tokenomikę BiorLabs (BYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BiorLabs (BYB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BYB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika BiorLabs (BYB) Odkryj kluczowe informacje o BiorLabs (BYB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BiorLabs (BYB) The BiorLabs team is creating a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on mobile through our BiorVault app. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise. Oficjalna strona internetowa: https://biorlabs.com Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1y4Icy2NmAkTaz732RDHTJTlOU1qE-kc4/view Tokenomika i analiza cenowa BiorLabs (BYB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BiorLabs (BYB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 296.91K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 913.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 325.01K Historyczne maksimum: $ 0.00143689 Historyczne minimum: $ 0.00013218 Aktualna cena: $ 0.00032489 Dowiedz się więcej o cenie BiorLabs (BYB) Tokenomika BiorLabs (BYB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BiorLabs (BYB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BYB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BYB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBYB tokenomikę, poznaj cenę tokena BYBna żywo! Prognoza ceny BYB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BYB? Nasza strona z prognozami cen BYB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BYB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.