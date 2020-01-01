Poznaj tokenomikę Big Dog Fink (BINK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BINK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Big Dog Fink (BINK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BINK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Big Dog Fink (BINK) / Tokenomika / Tokenomika Big Dog Fink (BINK) Odkryj kluczowe informacje o Big Dog Fink (BINK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Big Dog Fink (BINK) In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we're building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Oficjalna strona internetowa: https://bigdogfink.com/ Kup BINK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Big Dog Fink (BINK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Big Dog Fink (BINK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.83M $ 38.83M $ 38.83M Całkowita podaż: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Podaż w obiegu: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.83M $ 38.83M $ 38.83M Historyczne maksimum: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00026237 $ 0.00026237 $ 0.00026237 Dowiedz się więcej o cenie Big Dog Fink (BINK) Tokenomika Big Dog Fink (BINK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Big Dog Fink (BINK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BINK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BINK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBINK tokenomikę, poznaj cenę tokena BINKna żywo! Prognoza ceny BINK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BINK? Nasza strona z prognozami cen BINK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BINK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.