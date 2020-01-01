Tokenomika Big Balls Birds (BALLS)

Odkryj kluczowe informacje o Big Balls Birds (BALLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Big Balls Birds (BALLS)

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance.

$BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS.

Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

Oficjalna strona internetowa:
https://bigballsbirds.fun/

Tokenomika i analiza cenowa Big Balls Birds (BALLS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Big Balls Birds (BALLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 28.23K
$ 28.23K
Całkowita podaż:
$ 99.89M
$ 99.89M
Podaż w obiegu:
$ 99.89M
$ 99.89M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 28.23K
$ 28.23K
Historyczne maksimum:
$ 0.00453545
$ 0.00453545
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00028258
$ 0.00028258

Tokenomika Big Balls Birds (BALLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Big Balls Birds (BALLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BALLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BALLS.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBALLS tokenomikę, poznaj cenę tokena BALLSna żywo!

Prognoza ceny BALLS

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BALLS? Nasza strona z prognozami cen BALLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.