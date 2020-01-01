Poznaj tokenomikę Big Balls Birds (BALLS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BALLS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Big Balls Birds (BALLS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BALLS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Big Balls Birds (BALLS) / Tokenomika / Tokenomika Big Balls Birds (BALLS) Odkryj kluczowe informacje o Big Balls Birds (BALLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Big Balls Birds (BALLS) BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing Oficjalna strona internetowa: https://bigballsbirds.fun/ Kup BALLS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Big Balls Birds (BALLS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Big Balls Birds (BALLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K Całkowita podaż: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M Podaż w obiegu: $ 99.89M $ 99.89M $ 99.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.23K $ 28.23K $ 28.23K Historyczne maksimum: $ 0.00453545 $ 0.00453545 $ 0.00453545 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028258 $ 0.00028258 $ 0.00028258 Dowiedz się więcej o cenie Big Balls Birds (BALLS) Tokenomika Big Balls Birds (BALLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Big Balls Birds (BALLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BALLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BALLS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBALLS tokenomikę, poznaj cenę tokena BALLSna żywo! Prognoza ceny BALLS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BALLS? Nasza strona z prognozami cen BALLS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BALLS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.