Poznaj tokenomikę Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VMANTA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VMANTA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) / Tokenomika / Tokenomika Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Odkryj kluczowe informacje o Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. Oficjalna strona internetowa: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA Biała księga: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta Kup VMANTA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bifrost Voucher MANTA (VMANTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Całkowita podaż: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Podaż w obiegu: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Historyczne maksimum: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Historyczne minimum: $ 0.199506 $ 0.199506 $ 0.199506 Aktualna cena: $ 0.250436 $ 0.250436 $ 0.250436 Dowiedz się więcej o cenie Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Tokenomika Bifrost Voucher MANTA (VMANTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VMANTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VMANTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVMANTA tokenomikę, poznaj cenę tokena VMANTAna żywo! Prognoza ceny VMANTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VMANTA? Nasza strona z prognozami cen VMANTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VMANTA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.