Giełda MEXC / Cena krypto / BIDZ Coin (BIDZ) / Tokenomika / Tokenomika BIDZ Coin (BIDZ) Odkryj kluczowe informacje o BIDZ Coin (BIDZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BIDZ Coin (BIDZ) BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Oficjalna strona internetowa: https://bidz.store Kup BIDZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa BIDZ Coin (BIDZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BIDZ Coin (BIDZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Całkowita podaż: $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Podaż w obiegu: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Historyczne maksimum: $ 0.096685 $ 0.096685 $ 0.096685 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00109011 $ 0.00109011 $ 0.00109011 Dowiedz się więcej o cenie BIDZ Coin (BIDZ) Tokenomika BIDZ Coin (BIDZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BIDZ Coin (BIDZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BIDZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BIDZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBIDZ tokenomikę, poznaj cenę tokena BIDZna żywo! Prognoza ceny BIDZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BIDZ? Nasza strona z prognozami cen BIDZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BIDZ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.