Tokenomika Bezoge Earth (BEZOGE) Odkryj kluczowe informacje o Bezoge Earth (BEZOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bezoge Earth (BEZOGE) Oficjalna strona internetowa: https://zogilabs.io Biała księga: https://whitepaper.bezoge.com Kup BEZOGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bezoge Earth (BEZOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bezoge Earth (BEZOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 312.51K $ 312.51K $ 312.51K Całkowita podaż: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Podaż w obiegu: $ 39,677.97T $ 39,677.97T $ 39,677.97T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 787.63K $ 787.63K $ 787.63K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bezoge Earth (BEZOGE) Tokenomika Bezoge Earth (BEZOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bezoge Earth (BEZOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEZOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEZOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEZOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena BEZOGEna żywo! Prognoza ceny BEZOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEZOGE? Nasza strona z prognozami cen BEZOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEZOGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.