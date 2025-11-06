GiełdaDEX+
Aktualna cena Beware of Geeks Bearing Grifts to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOGBG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Więcej informacji o BOGBG

Informacje o cenie BOGBG

Czym jest BOGBG

Oficjalna strona internetowa BOGBG

Tokenomika BOGBG

Prognoza cen BOGBG

Cena Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Aktualna cena 1 BOGBG do USD:

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) (USD)

Aktualna cena Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOGBG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOGBG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOGBG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni.

Informacje rynkowe o Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Beware of Geeks Bearing Grifts wynosi $ 9.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOGBG w obiegu wynosi 1.00T, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.50K.

Historia ceny Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Beware of Geeks Bearing Grifts do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Beware of Geeks Bearing Grifts do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Beware of Geeks Bearing Grifts do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Beware of Geeks Bearing Grifts do USD wyniosła $ 0.

Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0+7.81%
60 dni$ 0-9.74%
90 dni$ 0--

Co to jest Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

Zasoby dla Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Beware of Geeks Bearing Grifts (w USD)

Jaka będzie wartość Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Beware of Geeks Bearing Grifts.

Sprawdź teraz prognozę ceny Beware of Geeks Bearing Grifts!

BOGBG na lokalne waluty

Tokenomika Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Zrozumienie tokenomiki Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOGBGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Jaka jest dziś wartość Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)?
Aktualna cena BOGBG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOGBG do USD?
Aktualna cena BOGBG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Beware of Geeks Bearing Grifts?
Kapitalizacja rynkowa dla BOGBG wynosi $ 9.50K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOGBG w obiegu?
W obiegu BOGBG znajduje się 1.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOGBG?
BOGBG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOGBG?
BOGBG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOGBG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOGBG wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOGBG pójdzie wyżej?
BOGBG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOGBG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

