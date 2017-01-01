Poznaj tokenomikę Bet more (BET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bet more (BET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bet more (BET) / Tokenomika / Tokenomika Bet more (BET) Odkryj kluczowe informacje o Bet more (BET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bet more (BET) Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only. Oficjalna strona internetowa: https://betmore.lol/ Kup BET teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bet more (BET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bet more (BET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 296.76K $ 296.76K $ 296.76K Całkowita podaż: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M Podaż w obiegu: $ 997.75M $ 997.75M $ 997.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 296.76K $ 296.76K $ 296.76K Historyczne maksimum: $ 0.00808217 $ 0.00808217 $ 0.00808217 Historyczne minimum: $ 0.00015133 $ 0.00015133 $ 0.00015133 Aktualna cena: $ 0.00029752 $ 0.00029752 $ 0.00029752 Dowiedz się więcej o cenie Bet more (BET) Tokenomika Bet more (BET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bet more (BET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBET tokenomikę, poznaj cenę tokena BETna żywo! Prognoza ceny BET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BET? Nasza strona z prognozami cen BET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BET już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.