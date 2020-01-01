Tokenomika Bet Big Casino (BETBIG)

Odkryj kluczowe informacje o Bet Big Casino (BETBIG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Bet Big Casino (BETBIG)

BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment.

The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.

Oficjalna strona internetowa:
https://betbig.casino/
Biała księga:
https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Bet Big Casino (BETBIG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bet Big Casino (BETBIG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 30.14K
Całkowita podaż:
$ 999.97M
Podaż w obiegu:
$ 999.97M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 30.14K
Historyczne maksimum:
$ 0.00128704
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika Bet Big Casino (BETBIG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Bet Big Casino (BETBIG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BETBIG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BETBIG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBETBIG tokenomikę, poznaj cenę tokena BETBIGna żywo!

Prognoza ceny BETBIG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BETBIG? Nasza strona z prognozami cen BETBIG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.