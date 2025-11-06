GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Berkshire Hathaway xStock to 502.2 USD. Śledź aktualizacje cen BRK.BX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRK.BX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Berkshire Hathaway xStock to 502.2 USD. Śledź aktualizacje cen BRK.BX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRK.BX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRK.BX

Informacje o cenie BRK.BX

Czym jest BRK.BX

Biała księga BRK.BX

Oficjalna strona internetowa BRK.BX

Tokenomika BRK.BX

Prognoza cen BRK.BX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Berkshire Hathaway xStock

Cena Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRK.BX do USD:

$502.2
$502.2$502.2
+1.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 495.92
$ 495.92$ 495.92
Minimum 24h
$ 502.2
$ 502.2$ 502.2
Maksimum 24h

$ 495.92
$ 495.92$ 495.92

$ 502.2
$ 502.2$ 502.2

$ 546.27
$ 546.27$ 546.27

$ 477.38
$ 477.38$ 477.38

+0.12%

+1.19%

+3.33%

+3.33%

Aktualna cena Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) wynosi $502.2. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRK.BX wahał się między $ 495.92 a $ 502.2, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRK.BX w historii to $ 546.27, a najniższy to $ 477.38.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRK.BX zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +1.19% w ciągu 24 godzin i o +3.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

$ 724.34K
$ 724.34K$ 724.34K

--
----

$ 11.15M
$ 11.15M$ 11.15M

1.44K
1.44K 1.44K

22,199.99952743
22,199.99952743 22,199.99952743

Obecna kapitalizacja rynkowa Berkshire Hathaway xStock wynosi $ 724.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRK.BX w obiegu wynosi 1.44K, przy całkowitej podaży 22199.99952743. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.15M.

Historia ceny Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Berkshire Hathaway xStock do USD wyniosła $ +5.9.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Berkshire Hathaway xStock do USD wyniosła $ +3.4065732600.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Berkshire Hathaway xStock do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Berkshire Hathaway xStock do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +5.9+1.19%
30 Dni$ +3.4065732600+0.68%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Berkshire Hathaway xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Berkshire Hathaway xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Berkshire Hathaway xStock!

BRK.BX na lokalne waluty

Tokenomika Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Zrozumienie tokenomiki Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRK.BXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Jaka jest dziś wartość Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)?
Aktualna cena BRK.BX w USD wynosi 502.2USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRK.BX do USD?
Aktualna cena BRK.BX w USD wynosi $ 502.2. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Berkshire Hathaway xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla BRK.BX wynosi $ 724.34K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRK.BX w obiegu?
W obiegu BRK.BX znajduje się 1.44K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRK.BX?
BRK.BX osiąga ATH w wysokości 546.27 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRK.BX?
BRK.BX zaliczył cenę ATL w wysokości 477.38 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRK.BX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRK.BX wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRK.BX pójdzie wyżej?
BRK.BX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRK.BX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,417.79
$103,417.79$103,417.79

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,429.18
$3,429.18$3,429.18

+0.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.97
$161.97$161.97

+0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,417.79
$103,417.79$103,417.79

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,429.18
$3,429.18$3,429.18

+0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3764
$2.3764$2.3764

+4.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.97
$161.97$161.97

+0.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1361
$1.1361$1.1361

+4.69%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03581
$0.03581$0.03581

+43.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00434
$0.00434$0.00434

-42.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010796
$0.000010796$0.000010796

+471.82%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000602
$0.0000000602$0.0000000602

+298.67%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2074
$0.2074$0.2074

+314.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4326
$1.4326$1.4326

+76.60%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01921
$0.01921$0.01921

+53.68%