Informacje o cenie Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 495.92 $ 495.92 $ 495.92 Minimum 24h $ 502.2 $ 502.2 $ 502.2 Maksimum 24h Minimum 24h $ 495.92$ 495.92 $ 495.92 Maksimum 24h $ 502.2$ 502.2 $ 502.2 Historyczne maksimum $ 546.27$ 546.27 $ 546.27 Najniższa cena $ 477.38$ 477.38 $ 477.38 Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) +1.19% Zmiana ceny (7D) +3.33% Zmiana ceny (7D) +3.33%

Aktualna cena Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) wynosi $502.2. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRK.BX wahał się między $ 495.92 a $ 502.2, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRK.BX w historii to $ 546.27, a najniższy to $ 477.38.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRK.BX zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +1.19% w ciągu 24 godzin i o +3.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Kapitalizacja rynkowa $ 724.34K$ 724.34K $ 724.34K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.15M$ 11.15M $ 11.15M Podaż w obiegu 1.44K 1.44K 1.44K Całkowita podaż 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Obecna kapitalizacja rynkowa Berkshire Hathaway xStock wynosi $ 724.34K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRK.BX w obiegu wynosi 1.44K, przy całkowitej podaży 22199.99952743. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.15M.