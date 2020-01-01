Poznaj tokenomikę Bepro (BEPRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEPRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bepro (BEPRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEPRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bepro (BEPRO) / Tokenomika / Tokenomika Bepro (BEPRO) Odkryj kluczowe informacje o Bepro (BEPRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bepro (BEPRO) BEPRO Network is a codebase code-as-a-service Protocol for DeFi, Gaming, Prediction Markets & More. BEPRO Network is a codebase code-as-a-service Protocol for DeFi, Gaming, Prediction Markets & More. Oficjalna strona internetowa: https://bepro.network Biała księga: https://docs.bepro.network/ Kup BEPRO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bepro (BEPRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bepro (BEPRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Historyczne maksimum: $ 0.04623739 $ 0.04623739 $ 0.04623739 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011589 $ 0.00011589 $ 0.00011589 Dowiedz się więcej o cenie Bepro (BEPRO) Tokenomika Bepro (BEPRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bepro (BEPRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEPRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEPRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEPRO tokenomikę, poznaj cenę tokena BEPROna żywo! Prognoza ceny BEPRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEPRO? Nasza strona z prognozami cen BEPRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEPRO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.