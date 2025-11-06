Informacje o cenie Beny Bad Boy (BBB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 Minimum 24h $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 Maksimum 24h $ 0.00316186$ 0.00316186 $ 0.00316186 Historyczne maksimum $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) +0.01% Zmiana ceny (7D) +0.01%

Aktualna cena Beny Bad Boy (BBB) wynosi $0.00316186. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BBB wahał się między $ 0.00316162 a $ 0.00316186, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BBB w historii to $ 0.00514351, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BBB zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o +0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beny Bad Boy (BBB)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Podaż w obiegu 2.38B 2.38B 2.38B Całkowita podaż 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Beny Bad Boy wynosi $ 7.53M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BBB w obiegu wynosi 2.38B, przy całkowitej podaży 2382904000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.53M.