Tokenomika Bent Finance (BENT) Odkryj kluczowe informacje o Bent Finance (BENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bent Finance (BENT) BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people. Oficjalna strona internetowa: https://app.bentfinance.com/ Kup BENT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bent Finance (BENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bent Finance (BENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 488.51K $ 488.51K $ 488.51K Całkowita podaż: $ 50.01M $ 50.01M $ 50.01M Podaż w obiegu: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Historyczne maksimum: $ 15.98 $ 15.98 $ 15.98 Historyczne minimum: $ 0.00822798 $ 0.00822798 $ 0.00822798 Aktualna cena: $ 0.069284 $ 0.069284 $ 0.069284 Dowiedz się więcej o cenie Bent Finance (BENT) Tokenomika Bent Finance (BENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bent Finance (BENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBENT tokenomikę, poznaj cenę tokena BENTna żywo! Prognoza ceny BENT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BENT? Nasza strona z prognozami cen BENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BENT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.