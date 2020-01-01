Poznaj tokenomikę BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAVAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SAVAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) / Tokenomika / Tokenomika BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Odkryj kluczowe informacje o BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://staking.benqi.fi Kup SAVAX teraz! Tokenomika i analiza cenowa BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 543.63M $ 543.63M $ 543.63M Całkowita podaż: $ 14.42M $ 14.42M $ 14.42M Podaż w obiegu: $ 14.42M $ 14.42M $ 14.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 543.63M $ 543.63M $ 543.63M Historyczne maksimum: $ 103.55 $ 103.55 $ 103.55 Historyczne minimum: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 Aktualna cena: $ 37.73 $ 37.73 $ 37.73 Dowiedz się więcej o cenie BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) Tokenomika BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAVAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAVAX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAVAX tokenomikę, poznaj cenę tokena SAVAXna żywo! Prognoza ceny SAVAX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAVAX? Nasza strona z prognozami cen SAVAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAVAX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.