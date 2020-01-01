Poznaj tokenomikę bemo Staked TON (STTON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STTON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę bemo Staked TON (STTON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STTON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / bemo Staked TON (STTON) / Tokenomika / Tokenomika bemo Staked TON (STTON) Odkryj kluczowe informacje o bemo Staked TON (STTON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o bemo Staked TON (STTON) bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. Oficjalna strona internetowa: https://bemo.fi/ Biała księga: https://docs.bemo.fi/ Kup STTON teraz! Tokenomika i analiza cenowa bemo Staked TON (STTON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla bemo Staked TON (STTON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Całkowita podaż: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Podaż w obiegu: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Historyczne maksimum: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Historyczne minimum: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Aktualna cena: $ 3.01 $ 3.01 $ 3.01 Dowiedz się więcej o cenie bemo Staked TON (STTON) Tokenomika bemo Staked TON (STTON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki bemo Staked TON (STTON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STTON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STTON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTTON tokenomikę, poznaj cenę tokena STTONna żywo! Prognoza ceny STTON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STTON? Nasza strona z prognozami cen STTON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STTON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.