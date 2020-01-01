Tokenomika believe in something (DTF)
Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet”
Rule #1: Always HODL
Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens.
Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index
“$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF).
Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump
Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em
Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI.
True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following.
- "Meme Indexer"
Tokenomika i analiza cenowa believe in something (DTF)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla believe in something (DTF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika believe in something (DTF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki believe in something (DTF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DTF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DTF.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDTF tokenomikę, poznaj cenę tokena DTFna żywo!
Prognoza ceny DTF
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DTF? Nasza strona z prognozami cen DTF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
