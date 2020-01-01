Poznaj tokenomikę Beliefteam (BELIEFTEAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BELIEFTEAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Beliefteam (BELIEFTEAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BELIEFTEAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Beliefteam (BELIEFTEAM) / Tokenomika / Tokenomika Beliefteam (BELIEFTEAM) Odkryj kluczowe informacje o Beliefteam (BELIEFTEAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Beliefteam (BELIEFTEAM) BeliefTeam is a platform designed to empower founders who launch tokens on @believeapp by giving them real tools to build and grow. It starts with AI-generated project ideas, then evolves into Founder Cards to share your vision, and now introduces Micro Sprints — an AI cofounder that breaks your idea into actionable tasks. Soon, anyone will be able to contribute and earn. It's execution at Web3 speed. Oficjalna strona internetowa: https://beliefteam.fun/ Biała księga: https://beliefteam.gitbook.io/beliefteam Tokenomika i analiza cenowa Beliefteam (BELIEFTEAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beliefteam (BELIEFTEAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.15K Całkowita podaż: $ 998.90M Podaż w obiegu: $ 998.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.15K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Beliefteam (BELIEFTEAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beliefteam (BELIEFTEAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BELIEFTEAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BELIEFTEAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.