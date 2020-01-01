Poznaj tokenomikę Beets Staked Sonic (STS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Beets Staked Sonic (STS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Beets Staked Sonic (STS) / Tokenomika / Tokenomika Beets Staked Sonic (STS) Odkryj kluczowe informacje o Beets Staked Sonic (STS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Beets Staked Sonic (STS) stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Oficjalna strona internetowa: https://beets.fi/ Kup STS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Beets Staked Sonic (STS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beets Staked Sonic (STS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 69.02M $ 69.02M $ 69.02M Całkowita podaż: $ 276.99M $ 276.99M $ 276.99M Podaż w obiegu: $ 276.99M $ 276.99M $ 276.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.02M $ 69.02M $ 69.02M Historyczne maksimum: $ 0.990411 $ 0.990411 $ 0.990411 Historyczne minimum: $ 0.247382 $ 0.247382 $ 0.247382 Aktualna cena: $ 0.249711 $ 0.249711 $ 0.249711 Dowiedz się więcej o cenie Beets Staked Sonic (STS) Tokenomika Beets Staked Sonic (STS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beets Staked Sonic (STS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTS tokenomikę, poznaj cenę tokena STSna żywo! Prognoza ceny STS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STS? Nasza strona z prognozami cen STS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.