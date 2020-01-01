Poznaj tokenomikę BeethovenX sFTMX (SFTMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFTMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BeethovenX sFTMX (SFTMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFTMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BeethovenX sFTMX (SFTMX) / Tokenomika / Tokenomika BeethovenX sFTMX (SFTMX) Odkryj kluczowe informacje o BeethovenX sFTMX (SFTMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BeethovenX sFTMX (SFTMX) Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Oficjalna strona internetowa: https://beets.fi/sftmx Kup SFTMX teraz! Tokenomika i analiza cenowa BeethovenX sFTMX (SFTMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BeethovenX sFTMX (SFTMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Całkowita podaż: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M Podaż w obiegu: $ 19.82M $ 19.82M $ 19.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.63M $ 5.63M $ 5.63M Historyczne maksimum: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Historyczne minimum: $ 0.171647 $ 0.171647 $ 0.171647 Aktualna cena: $ 0.284079 $ 0.284079 $ 0.284079 Dowiedz się więcej o cenie BeethovenX sFTMX (SFTMX) Tokenomika BeethovenX sFTMX (SFTMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BeethovenX sFTMX (SFTMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFTMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFTMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFTMX tokenomikę, poznaj cenę tokena SFTMXna żywo! Prognoza ceny SFTMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFTMX? Nasza strona z prognozami cen SFTMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SFTMX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.