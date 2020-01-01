Poznaj tokenomikę Beeg Blue Whale (BEEG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEEG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Beeg Blue Whale (BEEG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEEG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Beeg Blue Whale (BEEG) / Tokenomika / Tokenomika Beeg Blue Whale (BEEG) Odkryj kluczowe informacje o Beeg Blue Whale (BEEG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Beeg Blue Whale (BEEG) Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation. Oficjalna strona internetowa: https://beegbwhale.com/ Kup BEEG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Beeg Blue Whale (BEEG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Beeg Blue Whale (BEEG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 100.11K $ 100.11K $ 100.11K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.11K $ 100.11K $ 100.11K Historyczne maksimum: $ 0.00119258 $ 0.00119258 $ 0.00119258 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Beeg Blue Whale (BEEG) Tokenomika Beeg Blue Whale (BEEG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Beeg Blue Whale (BEEG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEEG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEEG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEEG tokenomikę, poznaj cenę tokena BEEGna żywo! Prognoza ceny BEEG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEEG? Nasza strona z prognozami cen BEEG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEEG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.