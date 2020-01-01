Poznaj tokenomikę BEATER (BEATR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEATR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BEATER (BEATR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BEATR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BEATER (BEATR) / Tokenomika / Tokenomika BEATER (BEATR) Odkryj kluczowe informacje o BEATER (BEATR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BEATER (BEATR) BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It’s a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It’s unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy “Lambo” dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that’s okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It’s the token you pick up when you’ve been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that’s been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you’re cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it’ll get you there eventually. Probably. Just check the oil. BEATR is a token on the Avalanche blockchain that captures the spirit of every scraped-together, duct-taped chapter in our lives. It’s a meme token—but not just for laughs. BEATR celebrates the beater car: that rattling, wheezing ride you prayed would start each morning. The kind of vehicle held together by rust, zip ties, and hope. It’s unreliable, unsightly, and undeniably necessary—just like some of the choices we make in the crypto space. In a market obsessed with speed, polish, and flashy “Lambo” dreams, BEATR is a reminder that not everyone starts with a clean wallet or pristine portfolio. Sometimes, you limp through the bear market in a dented hatchback with three functioning gears—and that’s okay. BEATR leans into that chaos and honors the hustle. It’s the token you pick up when you’ve been rugged, rekt, and road-worn, but still show up for another day of degenerate trading. Built on Avalanche for its low fees and fast transactions (because no one driving a beater can afford high gas), BEATR is fueled by a community that’s been through it. It memes the madness and jokes about the journey, but under the hood is a project that values resilience, authenticity, and survival. Whether you’re cruising or broken down on the side of the road, BEATR is the token that rides with you. It might not get you far fast—but it’ll get you there eventually. Probably. Just check the oil. Oficjalna strona internetowa: https://www.avaxbeater.com/ Kup BEATR teraz! Tokenomika i analiza cenowa BEATER (BEATR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BEATER (BEATR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.26K $ 13.26K $ 13.26K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.26K $ 13.26K $ 13.26K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BEATER (BEATR) Tokenomika BEATER (BEATR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BEATER (BEATR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BEATR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BEATR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBEATR tokenomikę, poznaj cenę tokena BEATRna żywo! Prognoza ceny BEATR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BEATR? Nasza strona z prognozami cen BEATR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BEATR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.