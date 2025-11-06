Informacje o cenie BEAST SELLER (BEAST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00414159 $ 0.00414159 $ 0.00414159 Minimum 24h $ 0.00609662 $ 0.00609662 $ 0.00609662 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00414159$ 0.00414159 $ 0.00414159 Maksimum 24h $ 0.00609662$ 0.00609662 $ 0.00609662 Historyczne maksimum $ 0.101404$ 0.101404 $ 0.101404 Najniższa cena $ 0.00357844$ 0.00357844 $ 0.00357844 Zmiana ceny (1H) +0.95% Zmiana ceny (1D) -8.33% Zmiana ceny (7D) -23.72% Zmiana ceny (7D) -23.72%

Aktualna cena BEAST SELLER (BEAST) wynosi $0.00548877. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEAST wahał się między $ 0.00414159 a $ 0.00609662, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEAST w historii to $ 0.101404, a najniższy to $ 0.00357844.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEAST zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o -8.33% w ciągu 24 godzin i o -23.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BEAST SELLER (BEAST)

Kapitalizacja rynkowa $ 381.37K$ 381.37K $ 381.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 381.37K$ 381.37K $ 381.37K Podaż w obiegu 69.42M 69.42M 69.42M Całkowita podaż 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BEAST SELLER wynosi $ 381.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEAST w obiegu wynosi 69.42M, przy całkowitej podaży 69420000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 381.37K.