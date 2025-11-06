GiełdaDEX+
Aktualna cena BEAST SELLER to 0.00548877 USD. Śledź aktualizacje cen BEAST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BEAST łatwo w MEXC już teraz.

Logo BEAST SELLER

Cena BEAST SELLER (BEAST)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BEAST do USD:

$0.00549361
-8.40%1D
-8.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BEAST SELLER (BEAST) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:54 (UTC+8)

Informacje o cenie BEAST SELLER (BEAST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00414159
$ 0.00414159$ 0.00414159
Minimum 24h
$ 0.00609662
$ 0.00609662$ 0.00609662
Maksimum 24h

$ 0.00414159
$ 0.00414159$ 0.00414159

$ 0.00609662
$ 0.00609662$ 0.00609662

$ 0.101404
$ 0.101404$ 0.101404

$ 0.00357844
$ 0.00357844$ 0.00357844

+0.95%

-8.33%

-23.72%

-23.72%

Aktualna cena BEAST SELLER (BEAST) wynosi $0.00548877. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEAST wahał się między $ 0.00414159 a $ 0.00609662, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEAST w historii to $ 0.101404, a najniższy to $ 0.00357844.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEAST zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o -8.33% w ciągu 24 godzin i o -23.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BEAST SELLER (BEAST)

$ 381.37K
$ 381.37K$ 381.37K

--
----

$ 381.37K
$ 381.37K$ 381.37K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BEAST SELLER wynosi $ 381.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEAST w obiegu wynosi 69.42M, przy całkowitej podaży 69420000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 381.37K.

Historia ceny BEAST SELLER (BEAST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BEAST SELLER do USD wyniosła $ -0.000499230881937081.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BEAST SELLER do USD wyniosła $ -0.0030460307.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BEAST SELLER do USD wyniosła $ -0.0042093613.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BEAST SELLER do USD wyniosła $ -0.004425379348424498.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000499230881937081-8.33%
30 Dni$ -0.0030460307-55.49%
60 dni$ -0.0042093613-76.69%
90 dni$ -0.004425379348424498-44.63%

Co to jest BEAST SELLER (BEAST)

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BEAST SELLER (BEAST)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BEAST SELLER (w USD)

Jaka będzie wartość BEAST SELLER (BEAST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BEAST SELLER (BEAST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BEAST SELLER.

Sprawdź teraz prognozę ceny BEAST SELLER!

BEAST na lokalne waluty

Tokenomika BEAST SELLER (BEAST)

Zrozumienie tokenomiki BEAST SELLER (BEAST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BEASTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BEAST SELLER (BEAST)

Jaka jest dziś wartość BEAST SELLER (BEAST)?
Aktualna cena BEAST w USD wynosi 0.00548877USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BEAST do USD?
Aktualna cena BEAST w USD wynosi $ 0.00548877. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BEAST SELLER?
Kapitalizacja rynkowa dla BEAST wynosi $ 381.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BEAST w obiegu?
W obiegu BEAST znajduje się 69.42M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BEAST?
BEAST osiąga ATH w wysokości 0.101404 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BEAST?
BEAST zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00357844 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BEAST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BEAST wynosi -- USD.
Czy w tym roku BEAST pójdzie wyżej?
BEAST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BEAST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:54 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

