Informacje o cenie Bearn BERA (YBERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Najniższa cena $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Bearn BERA (YBERA) wynosi $2.94. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YBERA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YBERA w historii to $ 2.98, a najniższy to $ 2.25.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YBERA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bearn BERA (YBERA)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K Podaż w obiegu 3.44K 3.44K 3.44K Całkowita podaż 3,435.205991763627 3,435.205991763627 3,435.205991763627

Obecna kapitalizacja rynkowa Bearn BERA wynosi $ 17.55K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YBERA w obiegu wynosi 3.44K, przy całkowitej podaży 3435.205991763627. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.10K.