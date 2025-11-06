Informacje o cenie BDC COIN (BDC DANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000057 $ 0.0000057 $ 0.0000057 Minimum 24h $ 0.0000060 $ 0.0000060 $ 0.0000060 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000057$ 0.0000057 $ 0.0000057 Maksimum 24h $ 0.0000060$ 0.0000060 $ 0.0000060 Historyczne maksimum $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Najniższa cena $ 0.00000544$ 0.00000544 $ 0.00000544 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +3.11% Zmiana ceny (7D) -14.95% Zmiana ceny (7D) -14.95%

Aktualna cena BDC COIN (BDC DANA) wynosi $0.00000596. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BDC DANA wahał się między $ 0.0000057 a $ 0.0000060, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BDC DANA w historii to $ 0.01070641, a najniższy to $ 0.00000544.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BDC DANA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.11% w ciągu 24 godzin i o -14.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BDC COIN (BDC DANA)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.96K$ 5.96K $ 5.96K Podaż w obiegu 999.78M 999.78M 999.78M Całkowita podaż 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

Obecna kapitalizacja rynkowa BDC COIN wynosi $ 5.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BDC DANA w obiegu wynosi 999.78M, przy całkowitej podaży 999779145.088568. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.96K.