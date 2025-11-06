GiełdaDEX+
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BDC COIN (BDC DANA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:20 (UTC+8)

Informacje o cenie BDC COIN (BDC DANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057
Minimum 24h
$ 0.0000060
$ 0.0000060$ 0.0000060
Maksimum 24h

$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057

$ 0.0000060
$ 0.0000060$ 0.0000060

$ 0.01070641
$ 0.01070641$ 0.01070641

$ 0.00000544
$ 0.00000544$ 0.00000544

0.00%

+3.11%

-14.95%

-14.95%

Aktualna cena BDC COIN (BDC DANA) wynosi $0.00000596. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BDC DANA wahał się między $ 0.0000057 a $ 0.0000060, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BDC DANA w historii to $ 0.01070641, a najniższy to $ 0.00000544.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BDC DANA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.11% w ciągu 24 godzin i o -14.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BDC COIN (BDC DANA)

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

--
----

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

999.78M
999.78M 999.78M

999,779,145.088568
999,779,145.088568 999,779,145.088568

Obecna kapitalizacja rynkowa BDC COIN wynosi $ 5.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BDC DANA w obiegu wynosi 999.78M, przy całkowitej podaży 999779145.088568. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.96K.

Historia ceny BDC COIN (BDC DANA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ -0.0000019058.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ -0.0000059251.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.11%
30 Dni$ -0.0000019058-31.97%
60 dni$ -0.0000059251-99.41%
90 dni$ 0--

Co to jest BDC COIN (BDC DANA)

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BDC COIN (BDC DANA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BDC COIN (w USD)

Jaka będzie wartość BDC COIN (BDC DANA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BDC COIN (BDC DANA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BDC COIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny BDC COIN!

BDC DANA na lokalne waluty

Tokenomika BDC COIN (BDC DANA)

Zrozumienie tokenomiki BDC COIN (BDC DANA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BDC DANAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BDC COIN (BDC DANA)

Jaka jest dziś wartość BDC COIN (BDC DANA)?
Aktualna cena BDC DANA w USD wynosi 0.00000596USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BDC DANA do USD?
Aktualna cena BDC DANA w USD wynosi $ 0.00000596. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BDC COIN?
Kapitalizacja rynkowa dla BDC DANA wynosi $ 5.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BDC DANA w obiegu?
W obiegu BDC DANA znajduje się 999.78M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BDC DANA?
BDC DANA osiąga ATH w wysokości 0.01070641 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BDC DANA?
BDC DANA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000544 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BDC DANA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BDC DANA wynosi -- USD.
Czy w tym roku BDC DANA pójdzie wyżej?
BDC DANA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BDC DANA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:20 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

