Cena BDC COIN (BDC DANA)
0.00%
+3.11%
-14.95%
-14.95%
Aktualna cena BDC COIN (BDC DANA) wynosi $0.00000596. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BDC DANA wahał się między $ 0.0000057 a $ 0.0000060, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BDC DANA w historii to $ 0.01070641, a najniższy to $ 0.00000544.
Pod względem krótkoterminowych wyniki BDC DANA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.11% w ciągu 24 godzin i o -14.95% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa BDC COIN wynosi $ 5.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BDC DANA w obiegu wynosi 999.78M, przy całkowitej podaży 999779145.088568. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.96K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ -0.0000019058.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ -0.0000059251.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BDC COIN do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+3.11%
|30 Dni
|$ -0.0000019058
|-31.97%
|60 dni
|$ -0.0000059251
|-99.41%
|90 dni
|$ 0
|--
BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
