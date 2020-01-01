Poznaj tokenomikę Battle Buddy Token (BBTKN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBTKN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Battle Buddy Token (BBTKN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BBTKN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Battle Buddy Token (BBTKN) / Tokenomika / Tokenomika Battle Buddy Token (BBTKN) Odkryj kluczowe informacje o Battle Buddy Token (BBTKN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Battle Buddy Token (BBTKN) Battle Buddy Token (BBTKN) is a cryptocurrency built on the Solana blockchain designed to support veterans and first responders through a transparent, community-driven donation system. It uses a structured tokenomics model with a total supply of 1 billion tokens, dedicating 15% directly to veteran and first responder groups. The project leverages Solana's high throughput and low fees for secure, cost-effective transactions and decentralized governance, with periodic community votes on fund allocation. BBTKN is structured for long-term sustainability, with plans to transition to a nonprofit organization by 2027 to ensure regulated management is carried out past 2039 and possibly farther. Oficjalna strona internetowa: https://BattleBuddyToken.net Biała księga: https://www.battlebuddytoken.net/about-us-whitepaper/ Kup BBTKN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Battle Buddy Token (BBTKN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Battle Buddy Token (BBTKN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.46K $ 2.46K $ 2.46K Całkowita podaż: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Podaż w obiegu: $ 794.92M $ 794.92M $ 794.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.09K $ 3.09K $ 3.09K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Battle Buddy Token (BBTKN) Tokenomika Battle Buddy Token (BBTKN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Battle Buddy Token (BBTKN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BBTKN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BBTKN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBBTKN tokenomikę, poznaj cenę tokena BBTKNna żywo! Prognoza ceny BBTKN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BBTKN? Nasza strona z prognozami cen BBTKN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BBTKN już teraz!