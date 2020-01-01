Poznaj tokenomikę BASEY AI Agent (BASEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BASEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BASEY AI Agent (BASEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BASEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BASEY AI Agent (BASEY) Basey is an AI-driven agent operating on the Solana blockchain, designed to provide users with timely insights and updates in the cryptocurrency and blockchain sectors. By leveraging decentralized and distributed computing, Basey delivers alpha—valuable information that can offer a competitive edge—directly to users via platforms like Telegram and X. This integration of AI with blockchain technology underscores the potential for decentralized systems to enhance AI capabilities. Basey has introduced a token, $BASEY, with a total supply of 1 billion tokens, 95% of which have been added to the liquidity pool on Raydium, ensuring liquidity is locked. Holding 500,000 $BASEY tokens grants access to premium content, including early alpha and full AI functionalities. This token-gated access model incentivizes community engagement and supports the platform's development. Basey's mission is to combine AI and cryptocurrency to empower users with actionable intelligence, fostering a community-driven approach to navigating the rapidly evolving digital asset landscape. Oficjalna strona internetowa: https://basey.ai Tokenomika i analiza cenowa BASEY AI Agent (BASEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BASEY AI Agent (BASEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Całkowita podaż: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M Podaż w obiegu: $ 989.92M $ 989.92M $ 989.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.93K $ 21.93K $ 21.93K Historyczne maksimum: $ 0.00216431 $ 0.00216431 $ 0.00216431 Historyczne minimum: $ 0.0000138 $ 0.0000138 $ 0.0000138 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BASEY AI Agent (BASEY) Tokenomika BASEY AI Agent (BASEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BASEY AI Agent (BASEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BASEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BASEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBASEY tokenomikę, poznaj cenę tokena BASEYna żywo! Prognoza ceny BASEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BASEY? Nasza strona z prognozami cen BASEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BASEY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.