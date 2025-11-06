Informacje o cenie Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.200611 $ 0.200611 $ 0.200611 Minimum 24h $ 0.203695 $ 0.203695 $ 0.203695 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.200611$ 0.200611 $ 0.200611 Maksimum 24h $ 0.203695$ 0.203695 $ 0.203695 Historyczne maksimum $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 Najniższa cena $ 0.145607$ 0.145607 $ 0.145607 Zmiana ceny (1H) -0.53% Zmiana ceny (1D) +0.22% Zmiana ceny (7D) -19.37% Zmiana ceny (7D) -19.37%

Aktualna cena Base Carbon Tonne (BCT) wynosi $0.202306. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BCT wahał się między $ 0.200611 a $ 0.203695, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BCT w historii to $ 8.6, a najniższy to $ 0.145607.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BCT zmieniły się o -0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.22% w ciągu 24 godzin i o -19.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Base Carbon Tonne (BCT)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Podaż w obiegu 21.11M 21.11M 21.11M Całkowita podaż 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Obecna kapitalizacja rynkowa Base Carbon Tonne wynosi $ 4.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BCT w obiegu wynosi 21.11M, przy całkowitej podaży 21106186.28652228. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.27M.