GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Base Carbon Tonne to 0.202306 USD. Śledź aktualizacje cen BCT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BCT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Base Carbon Tonne to 0.202306 USD. Śledź aktualizacje cen BCT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BCT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BCT

Informacje o cenie BCT

Czym jest BCT

Biała księga BCT

Oficjalna strona internetowa BCT

Tokenomika BCT

Prognoza cen BCT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Base Carbon Tonne

Cena Base Carbon Tonne (BCT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BCT do USD:

$0.202306
$0.202306$0.202306
+0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Base Carbon Tonne (BCT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.200611
$ 0.200611$ 0.200611
Minimum 24h
$ 0.203695
$ 0.203695$ 0.203695
Maksimum 24h

$ 0.200611
$ 0.200611$ 0.200611

$ 0.203695
$ 0.203695$ 0.203695

$ 8.6
$ 8.6$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607$ 0.145607

-0.53%

+0.22%

-19.37%

-19.37%

Aktualna cena Base Carbon Tonne (BCT) wynosi $0.202306. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BCT wahał się między $ 0.200611 a $ 0.203695, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BCT w historii to $ 8.6, a najniższy to $ 0.145607.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BCT zmieniły się o -0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +0.22% w ciągu 24 godzin i o -19.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Base Carbon Tonne (BCT)

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
----

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

21.11M
21.11M 21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Obecna kapitalizacja rynkowa Base Carbon Tonne wynosi $ 4.27M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BCT w obiegu wynosi 21.11M, przy całkowitej podaży 21106186.28652228. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.27M.

Historia ceny Base Carbon Tonne (BCT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Base Carbon Tonne do USD wyniosła $ +0.00043699.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Base Carbon Tonne do USD wyniosła $ -0.0493355347.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Base Carbon Tonne do USD wyniosła $ -0.0054786487.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Base Carbon Tonne do USD wyniosła $ +0.03164639749241592.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00043699+0.22%
30 Dni$ -0.0493355347-24.38%
60 dni$ -0.0054786487-2.70%
90 dni$ +0.03164639749241592+18.54%

Co to jest Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Base Carbon Tonne (BCT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Base Carbon Tonne (w USD)

Jaka będzie wartość Base Carbon Tonne (BCT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Base Carbon Tonne (BCT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Base Carbon Tonne.

Sprawdź teraz prognozę ceny Base Carbon Tonne!

BCT na lokalne waluty

Tokenomika Base Carbon Tonne (BCT)

Zrozumienie tokenomiki Base Carbon Tonne (BCT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BCTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Base Carbon Tonne (BCT)

Jaka jest dziś wartość Base Carbon Tonne (BCT)?
Aktualna cena BCT w USD wynosi 0.202306USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BCT do USD?
Aktualna cena BCT w USD wynosi $ 0.202306. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Base Carbon Tonne?
Kapitalizacja rynkowa dla BCT wynosi $ 4.27M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BCT w obiegu?
W obiegu BCT znajduje się 21.11M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BCT?
BCT osiąga ATH w wysokości 8.6 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BCT?
BCT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.145607 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BCT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BCT wynosi -- USD.
Czy w tym roku BCT pójdzie wyżej?
BCT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BCT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:03:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Base Carbon Tonne (BCT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,463.99
$103,463.99$103,463.99

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,427.88
$3,427.88$3,427.88

+0.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.08
$162.08$162.08

+0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,463.99
$103,463.99$103,463.99

-0.25%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,427.88
$3,427.88$3,427.88

+0.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.08
$162.08$162.08

+0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3789
$2.3789$2.3789

+4.50%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1384
$1.1384$1.1384

+4.90%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03599
$0.03599$0.03599

+43.96%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00434
$0.00434$0.00434

-42.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010976
$0.000010976$0.000010976

+481.35%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000663
$0.0000000663$0.0000000663

+339.07%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2045
$0.2045$0.2045

+309.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4332
$1.4332$1.4332

+76.67%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01865
$0.01865$0.01865

+49.20%