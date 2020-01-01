Poznaj tokenomikę Barking Dog (BARK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BARK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Barking Dog (BARK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BARK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Barking Dog (BARK) **Endless Barks Incoming: Once It Starts, There's No Turning Back** The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog's bark, once the chain starts, there's no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana's low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you're prepared or not, this blockchain's roar is here to stay. The future is decentralized, and it's barking loudly.

Oficjalna strona internetowa: https://barkingdogonsol.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Barking Dog (BARK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Barking Dog (BARK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.02K Całkowita podaż: $ 994.10M Podaż w obiegu: $ 994.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.02K Historyczne maksimum: $ 0.00119461 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Barking Dog (BARK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Barking Dog (BARK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BARK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BARK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.