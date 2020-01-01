Poznaj tokenomikę Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAWSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAWSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) / Tokenomika / Tokenomika Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Odkryj kluczowe informacje o Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Oficjalna strona internetowa: http://trulyadog.com Kup PAWSY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.57K Całkowita podaż: $ 997.79M Podaż w obiegu: $ 997.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 51.57K Historyczne maksimum: $ 0.00314896 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomika Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAWSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAWSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.