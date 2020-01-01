Poznaj tokenomikę Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAOLONG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAOLONG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. Oficjalna strona internetowa: https://www.baolongsol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.69K Całkowita podaż: $ 999.91M Podaż w obiegu: $ 999.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.69K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAOLONG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAOLONG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.