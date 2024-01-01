Poznaj tokenomikę BaoBaoSol (BAOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BaoBaoSol (BAOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BAOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BaoBaoSol (BAOS) / Tokenomika / Tokenomika BaoBaoSol (BAOS) Odkryj kluczowe informacje o BaoBaoSol (BAOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BaoBaoSol (BAOS) BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt. BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt. Oficjalna strona internetowa: https://BaoBaoSol.com Biała księga: https://baobaosol.com/wp-content/uploads/2024/01/BAOS_whitepaper.pdf Kup BAOS teraz! Tokenomika i analiza cenowa BaoBaoSol (BAOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BaoBaoSol (BAOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 155.17K $ 155.17K $ 155.17K Całkowita podaż: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Podaż w obiegu: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 155.17K $ 155.17K $ 155.17K Historyczne maksimum: $ 0.00413948 $ 0.00413948 $ 0.00413948 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015551 $ 0.00015551 $ 0.00015551 Dowiedz się więcej o cenie BaoBaoSol (BAOS) Tokenomika BaoBaoSol (BAOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BaoBaoSol (BAOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAOS tokenomikę, poznaj cenę tokena BAOSna żywo! Prognoza ceny BAOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAOS? Nasza strona z prognozami cen BAOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAOS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.